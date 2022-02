Lectures : Les oreilles en éveil Fellering, 9 mars 2022, Fellering.

Lectures : Les oreilles en éveil Fellering

2022-03-09 – 2022-03-09

Fellering Haut-Rhin Fellering

Des histoires drôles et captivantes lues à voix haute pour les enfants et racontées par des bénévoles de l’association Lire et Faire Lire. La thématique ? Les détectives en culottes courtes font leurs enquêtes, accompagnés de leurs fidèles compagnons de route, parmi lesquels un certain John Chatterton…

Inscription recommandée

+33 3 89 39 64 00

