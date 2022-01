Lectures La Pléiade Commentry Catégories d’évènement: Allier

Commentry

Lectures La Pléiade, 22 janvier 2022, Commentry. Lectures

La Pléiade, le samedi 22 janvier à 19:00

Un discours de Simone Veil, un plaidoyer de Gisèle Halimi et un extrait de _Si une nuit d’hiver_ d’Italo Calvino Lectures pour adultes La Pléiade Place de la Butte 03600 Commentry Commentry Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Commentry Autres Lieu La Pléiade Adresse Place de la Butte 03600 Commentry Ville Commentry lieuville La Pléiade Commentry Departement Allier

La Pléiade Commentry Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/commentry/