Lectures, jeux et atelier Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi, mercredi 22 mai 2024.

Lectures, jeux et atelier Rencontre Mercredi 22 mai, 14h00 Médiathèque d’Albi-Cantepau Entrée libre

Rencontre dans le cadre du Printemps des Cultures

Comme chaque année, associations, partenaires, habitants du quartier fêtent le Printemps des cultures de Cantepau ! Pour cette occasion, les bibliothécaires tiendront un stand avec leurs coups de coeur, leurs livres étonnants, et des petits jeux…

L’opportunité également de faire découvrir lors d’un atelier ouvert à tous, l’univers subtil et coloré de l’illustratrice Isabelle Simler, amoureuse du dessin et de la nature.

En partenariat avec la Maison de Quartier – Centre Social de Cantepau.

À partir de 5 ans.

Médiathèque d’Albi-Cantepau 5 avenue Mirabeau, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 50 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 14h-18h

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h-12h et 14h-18h

Samedi : 10h-12h et 14h-18h Accès libre et gratuit