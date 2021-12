Paris Maif Social Club Paris Lectures interprétées au Maif Social Club avec Nabook ! Maif Social Club Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nous avons besoin d’acteurs pour interpréter à voix haute les personnages et narrateurs de nos histoires. Votre enfant a l’âme d’un savant fou, d’une déesse viking, d’un roi castor, d’une princesse intergalactique, d’un corsaire historique… ? Inscrivez-le et rejoignez-nous, au MAIF Social Club le samedi 22 janvier à partir de 14h30 jusque 18h, pour qu’il libère ses talents d’interprète ! [https://www.nabook.co](https://www.nabook.co) Nous avons besoin d’acteurs pour interpréter à voix haute les personnages et narrateurs de nos histoires. Maif Social Club 37 Rue de Turenne 75003 Paris Paris Quartier des Enfants-Rouges

