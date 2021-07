Dijon Interface Côte-d'Or, Dijon lectures Interface Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Interface, le samedi 18 septembre à 10:30

Temps de lecture à destination des enfants âgés de 4 à 9 ans. Après la découverte de l’exposition « Save the Date » de Camila Oliveira Fairclough, quelques membres de l’association « Lire et faire lire » proposeront la lecture d’une sélection de livres clin d’oeil à l’exposition.

entrée libre

les lectures Interface 12 rue chancelier de l’hospital 21000 dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00

