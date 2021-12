Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Lectures interactives de livres augmentés Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Connaissez-vous les livres augmentés ? Des livres qui ne dévoilent tout leur potentiel que si on les associe à un outil de lecture numérique : tablette, smartphone, etc. Venez découvrir notre sélection et voyager dans les livres en 3D, en musique… Vous pourrez même modifier le cours de l’histoire !

Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace. Tout public à partir de 7 ans.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

