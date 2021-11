Angres Médiathèque l'Embellie Angres, Pas-de-Calais Lectures in love Médiathèque l’Embellie Angres Catégories d’évènement: Angres

Médiathèque l’Embellie, le samedi 22 janvier 2022 à 16:00

Venez passer un agréable moment en famille pour découvrir des albums de littérature jeunesse avec pour thématique l’amour sous toutes ses formes

nombre de places limitées

Lectures sur le thème de l’amour sous toutes ses formes ! Médiathèque l’Embellie Rue des écoles 62143 Angres Angres Pas-de-Calais

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

