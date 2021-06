Lectures impromptues Palais de tokyo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Les « lectures impromptues » proposent non pas un échange ou un discours, mais la lecture de textes en lien avec les œuvres de l’exposition, l’idée étant d’activer le rapport à l’œuvre autrement, en créant des résonances entre une œuvre et un texte. À l’image de l’ambition d’Anne Imhof de ne pas enfermer le visiteur dans un système, mais de lui proposer un champ d’associations libres, il s’agit de permettre à chacun, par le regard et l’écoute, de tisser ses propres liens, sans passer par le discours des médiateurs. **Bibliographie** : – _La Peur_ de Gabriel Chevallier 1930 – Poèmes de Baudelaire et Octave Mirbeau – _La Nuit_ de Michael Foessel 2017 – _Manifeste de la moisissure_ d’Hundertwasser 1958 – _Le Bifteck / A Piece of Steak_ de Jack London 1909 – _L’évolution des idées en physique_ d’Einstein et Infeld 1938 – _L’instinct de destruction_ d’Anthony Storr 1972 – _La société de transparence_ de Byung-Chul Han 2012 – _L’Iliade_ d’Homère, chant XXIII sur Achille et Patrocle – Etc. **Exposition carte blanche à Anne Imhof, Natures Mortes** Après avoir assiégé le pavillon allemand avec son exposition et performance Faust, récompensée par le Lion d’or à la Biennale de Venise en 2017, Anne Imhof prend possession de l’ensemble du Palais de Tokyo pour composer une œuvre totale et polyphonique. Elle y fait fusionner l’espace et les corps, la musique et la peinture, ses œuvres et celles de ses complices dont l’artiste plasticienne et compositrice Eliza Douglas, et de la trentaine d’artistes invités. [**Découvrez Natures Mortes en ligne**](https://naturesmortes-palaisdetokyo.com/fr)

Entrée libre.

Palais de tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



