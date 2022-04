Lectures impromptues Maison de Victor Hugo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lectures impromptues Maison de Victor Hugo, 14 mai 2022, Paris. Lectures impromptues

Maison de Victor Hugo, le samedi 14 mai à 19:00

Le groupe de commissaires “les Luciennes” de l’exposition “Regards” lira de courts textes pendant 1 minute, chaque fois dans différents lieux du musée (appartement et exposition). Les lectures seront « impromptues » très courtes, reprises parfois plusieurs fois après de courtes pauses.

Entrée libre sans inscription

Lecture au sein de l’exposition “Regards” Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

