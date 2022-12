Lectures « Grandeur Nature » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Lectures « Grandeur Nature » Tarbes, 21 janvier 2023, Tarbes . Lectures « Grandeur Nature » 31 rue André Fourcade TARBES à la Médiathèque Louis Aragon, ville et Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 31 rue André Fourcade

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21

TARBES 31 rue André Fourcade

Tarbes

Hautes-Pyrénées Dans le cadre des Nuits de la lecture et en lien avec l’exposition proposée par le Parvis au Jardin Massey, rendez-vous devant la médiathèque Louis Aragon pour une balade nocturne pleine de frissons guidée et contée par Eric Durand. Tout public à partir de 9 ans / Sur inscription au 05 62 44 38 96 Habillez-vous chaudement !

Les lampes torches sont fournies. TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes à la Médiathèque Louis Aragon, ville et Jardin Massey Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES 31 rue André Fourcade Ville Tarbes lieuville TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes à la Médiathèque Louis Aragon, ville et Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Lectures « Grandeur Nature » Tarbes 2023-01-21 was last modified: by Lectures « Grandeur Nature » Tarbes Tarbes à la Médiathèque Louis Aragon, ville et Jardin Massey 21 janvier 2023 31 rue André Fourcade TARBES à la Médiathèque Louis Aragon Hautes-Pyrénées Tarbes ville et Jardin Massey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées