Lectures Flottantes Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Lectures Flottantes, 18 mai 2023, Hendaye . Lectures Flottantes Quai de la Floride Hendaye Pyrenees-Atlantiques

2023-05-18 – 2023-05-20 Hendaye

Pyrenees-Atlantiques Les après-midis. Navigation en lecture et en musique sur la Bidassoa en rapport avec Pierre Loti. Organisées par APLH.

En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. Les après-midis. Navigation en lecture et en musique sur la Bidassoa en rapport avec Pierre Loti. Organisées par APLH.

En partenariat avec l’association des 3 Mâts Basques. Hendaye

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Quai de la Floride Hendaye Pyrenees-Atlantiques Ville Hendaye lieuville Hendaye Departement Pyrenees-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye /

Lectures Flottantes 2023-05-18 was last modified: by Lectures Flottantes Hendaye 18 mai 2023 Hendaye Pyrénées-Atlantiques Quai de la Floride Hendaye Pyrenees-Atlantiques

Hendaye Pyrenees-Atlantiques