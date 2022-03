Lectures Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Lectures Fécamp, 19 mars 2022, Fécamp. Lectures Bibliothèque Saint-Exupéry 5 rue Thégène Boufart Fécamp

2022-03-19 – 2022-03-19 Bibliothèque Saint-Exupéry 5 rue Thégène Boufart

Fécamp Seine-Maritime Dans le cadre du Printemps des poètes, lectures de poésies par Lire et Faire Lire à la bibliothèque Le Samedi 19 Mars à 14h30

Bibliothèque Saint-Exupéry : 5 rue Thégène Boufart – 76400 FÉCAMP

Gratuit sur réservation, public enfant jusqu’à 12 ans

Contact : bibliotheque@ville-fecamp.fr / 02.35.10.10.00

