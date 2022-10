Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 3€ enfant métropolitain (incluant un adulte accompagnateur) 6€ enfant non métropolitain (incluant un adulte accompagnateur) 4-9 ans Embarque à bord du Train des Extraordinaires Récits (TER), pour découvrir des histoires dignes des plus grandes aventures des héros de Jules Verne. Confortablement installé au cœur du musée, laisse toi guider pour un voyage dans l’univers imaginaire du romancier. Les Lectures Extraordinaires, c’est un moment de lecture et de découverte, participatif et ludique qui se décline en deux formules pour s’adapter à l’âge des jeunes voyageurs : à 14h30 (7-9 ans)et à 16h (4-6 ans) Mercredi 26 octobre etMercredi 2 novembre Durée : 45 min. Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr

Musée Jules Verne
3 Rue de l'Hermitage
Nantes
Age maximum 4-9 ans

Loire-Atlantique

