Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne, 20 avril 2022, Nantes. 2022-04-20

Horaire : 14:30 15:15

Gratuit : non 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non métropolitain(incluant un adulte accompagnateur) Enfant de 4 à 9 ans Des histoires en musique, pour petits et grands ! Embarque pour des récits extraordinaires dignes des plus grandes aventures des héros de Jules Verne. Bien installé au cœur du musée, part à la découverte de l’univers de Jules Verne, fait de voyages et d’imaginaire. Depuis le centre de la Terre jusqu’aux abords de la Lune, prend place pour un voyage narratif et musical, à construire ensemble. Musée Jules Verne adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée Jules Verne Adresse 3 Rue de l'Hermitage Ville Nantes Age maximum Enfant de 4 à 9 ans lieuville Musée Jules Verne Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée Jules Verne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne 2022-04-20 was last modified: by Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne Musée Jules Verne 20 avril 2022 Musée Jules Verne Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique