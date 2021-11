Nantes Musée Jules Verne Loire-Atlantique, Nantes Lectures Extraordinaires Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 16:30 17:15

Gratuit : non 3 € enfant métropolitain / 6 € enfant non métropolitain (incluant un adulte accompagnateur). Limité à un adulte accompagnateur par enfant. Enfants à partir de 6 ans Pars pour des aventures extraordinaires à l’écoute des histoires qui te seront contées. Comme le jeune Jules Verne, qui vécut bien des aventures au fil de son enfance nantaise, laisse-toi conter la découverte d’îles désertes, la navigation sur des mers démontées, la recherche de trésors et d’objets merveilleux. Durée : 45min. Musée Jules Verne adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr 02 40 69 72 52

