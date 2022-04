Lectures et visite de l’exposition temporaire à la lumière de la nuit Musée James Joyce Saint-Gérand-le-Puy Catégories d’évènement: Allier

Le Musée James Joyce sera exceptionnellement ouvert au public pour les Nuits européennes des musées le samedi 14 mai de 19h à 22h. La visite de l’exposition temporaire sera proposée ainsi que des lectures extraites d’œuvres de James Joyce. Le thème de l’exposition temporaire porte sur les courriers envoyés et reçus par James Joyce en 1940 lors de son séjour à Saint-Gérand-le-Puy. Visite de l’exposition temporaire et séance de lecture d’œuvres de James Joyce Musée James Joyce 1 rue Maurice Dupont Saint-Gérand-le-Puy Allier

