La Ville de Sélestat de Sélestat, l'Autre Scène et le Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) sont heureux d'accueillir le Théâtre National de Strasbourg pour la seconde édition de la Traversée de l'été. Brigades contemporaines : lectures à divers horaires et en divers lieux : 11h30 au jardin du Dahlia – 13h15 sur la piste d'atterrissage de l'hélicoptère du GHSO – 14h30 au jardin Hortus Beatus – 16h à l'Autre Scène. A 19h, pièce de théâtre contemporaine « Andromaque à l'infini » de Gwenaël Morin, d'après Racine, dans la cour de l'école Ste Foy, repli au complexe Ste Barbe en cas de météo défavorable. « Andromaque » est une pièce de héros dans un monde qui ne perçoit plus l'héroïsme. Ainsi Andromaque, figure superbe de veuve et de mère courage. Autour d'elle, se noue la tragédie des amours contrariées. La formule pour résumer l'intrigue est célèbre : « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort ». En lien avec le spectacle, nous vous proposons de participer à un atelier de pratique théâtrale avec l'équipe artistique le samedi 21 août de 11h à 13h à l'Autre Scène. Inscription à partir du 14 juin auprès de l'accueil du TNS : accueil@tns.fr – 03 88 24 88 00. Pass sanitaire obligatoire à partir de 50 personnes.

