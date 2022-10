Lectures et rencontres dans les librairies du 14e Catégorie d’évènement: île de France

Lectures et rencontres dans les librairies du 14e, 10 novembre 2022, . Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022 :

. gratuit

Les libraires du 14e vous accueillent durant toutes la durée du Festival des Fiertés pour découvrir une sélections d’ouvrages et participer à des rencontre avec des auteur.trices. Librairie Livre Écarlate, 31 rue du Moulin vert 75014 PARIS Mercredi 9 novembre à 19 heures Rencontre avec Margaut Shorjian, autrice de l’album Lucie sous la Lune (Éditions Enfants rouges) Rencontre avec Quentin Zuitton auteur du roman graphique Toutes les princesses meurent après minuit (Éditions Le Lombard) Librairie Flora-lit, 18 rue Mouton-Duvernet 75014 PARIS Du 10 au 27 novembre Vitrines d’ouvrages thématiques sur les questions LGBTQI+ Mercredi 16 novembre à 16 heures Lectures pour enfants Mercredi 16 novembre à 19 heures Lectures pour adultes avec Agnès Mascarou, autrice de Laisse tomber la nuit (Éditions Hors d’atteinte), et Pauline Delabroy-Allard, autrice de Ca raconte Sarah (Éditions de Minuit), Maison tanière (Éditions l’Iconoclaste) et Qui sait (Éditions Gallimard) Librairie l’Herbe Rouge, 1 bis rue d’Alésia, 75014 PARIS Du 10 au 27 novembre Exposition d’ouvrages des maisons d’éditions Talents hauts et La ville brûle en vitrine Contact : https://www.mairie14.paris.fr https://www.mairie14.paris.fr

@l’impromptulibrairie Librairie l(Impromptu

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Lectures et rencontres dans les librairies du 14e 2022-11-10 was last modified: by Lectures et rencontres dans les librairies du 14e 10 novembre 2022

Paris