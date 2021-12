Pont-Hébert Bibliothèque municipale de Pont-Hébert Manche, Pont-Hébert Lectures et rencontre avec l’auteure Priscilla Mignard Bibliothèque municipale de Pont-Hébert Pont-Hébert Catégories d’évènement: Manche

Pont-Hébert

Lectures et rencontre avec l’auteure Priscilla Mignard Bibliothèque municipale de Pont-Hébert, 22 janvier 2022, Pont-Hébert. Lectures et rencontre avec l’auteure Priscilla Mignard

Bibliothèque municipale de Pont-Hébert, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Lecture d’extraits du livre _Une étoile tombée d’un arbre_ par son auteure, Priscilla Mignard, avocate à Laval. Lectures suivies d’échanges avec le public et dédicace.

nombre de places limitées

Lecture Bibliothèque municipale de Pont-Hébert 3 rue Belle Lande 50880 Pont-Hébert Pont-Hébert Pont-Hébert Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pont-Hébert Autres Lieu Bibliothèque municipale de Pont-Hébert Adresse 3 rue Belle Lande 50880 Pont-Hébert Ville Pont-Hébert lieuville Bibliothèque municipale de Pont-Hébert Pont-Hébert