Lectures et Rencontre « Au-delà des murs » Médiathèque Hélène Berr Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du temps fort La langue en liberté, une rencontre à propos de liberté, fut-elle rêvée si elle n’est pas réelle…

Dans La révolte des

filles perdues (Stock, 2023) Dorothée

Janin nous conte l’histoire de Madeleine et de la mutinerie des filles de

la prison de Fresnes : le 6 mai 1947, elles défoncent des portes, brisent des

carreaux, pillent l’économat, s’empiffrent de chocolat et de confiture, escaladent

le mur de la prison et finissent par en occuper le toit. Pendant des heures,

elles tiendront bon. Il faudra cent vingt policiers pour les déloger.

Dorothée Janin

est écrivaine et journaliste. Elle a publié La

Vie sur terre (Denoël, 2007, sélection du prix de Flore), Mickey Mouse Rosenberger et autres égarés

(Denoël, 2010) et en 2020 L’Île de Jacob

(Fayard) qui a reçu le Prix Maison Rouge. La

Révolte des filles perdues est son troisième roman.

> Un.e autre

intervenant.e est en attente de confirmation.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Astrid di Crollalanza Photo de Dorothée Janin