LECTURES ET POÉSIE À L’ATELIER DES MARCHES • BIENVENUE 2022 Atelier des Marches, 28 avril 2022, Le Bouscat.

LECTURES ET POÉSIE À L’ATELIER DES MARCHES • BIENVENUE 2022

Atelier des Marches, le jeudi 28 avril à 19:00

LECTURES ET POÉSIE À L’ATELIER DES MARCHES • BIENVENUE 2022 MOBILISATION POUR LES RÉFUGIÉ.E.S. Une initiative citoyenne et associative au profit de SOS Méditerranée. JEUDI 28 AVRIL – 19H – 3 LECTURES • Aller simple de Eri de Luca Lecture par Eric Chevance et Daniel Strugeon Aller simple, Solo andata en italien, est un long poème d’Erri de Luca qui décrit la traversée de la Méditerranée par un groupe de migrants. Le désert et la mer, les peurs et les espoirs, la mémoire du pays et les raisons du départ, ou comment allier poésie et documentaire dans une langue puissante et lumineuse. Aller Simple est publié en version bilingue aux éditions Gallimard, traduction de l’italien de Danièle Valin. (30′) • La ballade de Leïla Khane d’Alfred Alexandre Lecture par Michel Richard, accompagné à la guitare par Monsieur Gadou L’évocation d’une absence… si présente en soi qu’elle ne peut qu’être partagée et autorise tout voyage pour partir à sa recherche. Quelle absence ? Celle d’un être si aimé que pour l’atteindre tout se mélange… ainsi du passé, du présent, de l’inventé aussi… un mirage. Quel mirage ? Celui d’une île vivante à distance difficilement mesurable avec ses contradictions, ses certitudes, ses dédoublements qui permettent les traces sur et dans le sable comme dans l’histoire ou les continents… pour tomber face à cette question : Où est la vérité ? Quelle vérité ? Celle d’aimer, celle d’arriver à ouvrir toute porte. La Ballade de Leïla Khane est publié aux éditions Mémoire d’encrier. (42′) • Nous sommes devenus cannibales quand la mer s’est remplie de cadavres de Michel Gendarme Lecture par Flore Audebeau, accompagné en musique par David Chiesa Du début 2014 à la fin 2021 l’Organisation Internationale pour les Migrations (ONU) a dénombré 22 000 disparus en Mer Méditerranée. Michel Gendarme évoque ces drames à répétition dans un texte poignant, puissant, violent. Une écriture directe, des mots qui touchent pour raconter l’inconcevable. ———————- Réservations conseillées : [[https://www.billetweb.fr/collectif-bienvenue-mobilisation-pour-les-refugies](https://www.billetweb.fr/collectif-bienvenue-mobilisation-pour-les-refugies)](https://www.billetweb.fr/collectif-bienvenue-mobilisation-pour-les-refugies) Participation libre sur place au profit de SOS MÉDITERRANÉE Infos : [www.marchesdelete.com](http://www.marchesdelete.com) – 05 56 17 03 83 – [[https://collectifbienvenue.fr/](https://collectifbienvenue.fr/)](https://collectifbienvenue.fr/) Accès : 17 rue Victor Billon 33110 Le Bouscat (barrière du Medoc) Tram D arrêt Courbet

Prix libre

LECTURES ET POÉSIE À L’ATELIER DES MARCHES • BIENVENUE 2022 MOBILISATION POUR LES RÉFUGIÉ.E.S. Une initiative citoyenne et associative au profit de SOS Méditerranée.

Atelier des Marches 17 Rue Victor Billon, 33110 Le Bouscat Le Bouscat Caudéran Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T19:00:00 2022-04-28T22:00:00