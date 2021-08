Toulouse Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse Lectures et performances musicales par Words & Sounds Duet Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Lectures et performances musicales par Words & Sounds Duet Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne, 19 septembre 2021, Toulouse. Lectures et performances musicales par Words & Sounds Duet

Préfecture de la région Occitanie, préfecture de la Haute-Garonne, le dimanche 19 septembre à 11:00 Entrée libre, horaires : 11h00, 14h00 et 15h30, durée : 30 min

“Les écrivains amoureux du vin” lecture de textes de Rabelais, Pirotte, Pivot … accompagnée d’une performance musicale. Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne 1 Place Saint-Etienne. 31038 Toulouse cedex 9 Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Adresse 1 Place Saint-Etienne. 31038 Toulouse cedex 9 Ville Toulouse lieuville Préfecture de la région Occitanie,préfecture de la Haute-Garonne Toulouse