Lectures et performances littéraires à l’Atelier de Paris l’Atelier de Paris Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h00 à 16h45

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

A l’occasion du festival PULSE, l’équipe de la médiathèque de la Canopée s’installe pour une après-midi à l’Atelier de Paris pour vous conter des histoires en LSF et en Français

Ce temps de lectures et performances en LSF et Français s’adressent à tous et toutes à partir de 8 ans, de 14h à 16h45, pour patienter avant le spectacle « La chambre d’eaux » de Marie Barbottin. Pour réserver votre place pour le spectacle et bénéficier d’un tarif préférentiel, n’hésitez pas à signaler que vous venez grâce à la médiathèque de la Canopée !

Entrée libre et gratuite, à partir de 8 ans.

Comment venir à l’Atelier de Paris:

En transports en

commun : prendre le métro ligne 1 (direction Château de Vincennes), puis bus 112 (5e arrêt — Cartoucherie), ou bus 201 (arrêt Plaine de la Faluère) À pied ou en vélo :

chemins piétons et pistes cyclables jusqu’à la Cartoucherie, parking vélo

et station Vélib sur place

chemins piétons et pistes cyclables jusqu’à la Cartoucherie, parking vélo et station Vélib sur place En voiture : depuis la

Porte de Vincennes, prendre la direction Parc Floral, puis Cartoucherie.

Parking gratuit, entrée par le 6 route du champ de Manœuvre

Le Festival Pulse

PULSE s’adresse à toutes les enfances : aux enfants dès 1 an, à la jeunesse, comme aux adultes qui désirent rester curieux !

PULSE est accessible aux personnes sourdes et malentendantes avec des spectacles bilingues LSF-français ou des spectacles « visuels » naturellement adaptés.

Toutes les activités sont proposées en présence d’interprètes LSF-français.

l’Atelier de Paris 2 Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.atelierdeparis.org/ +33141741707 info@atelierdeparis.org

