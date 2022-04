Lectures et Micro Ouvert #3 Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Lectures et Micro Ouvert #3 Casa Consolat, 13 avril 2022, Marseille. Lectures et Micro Ouvert #3

Casa Consolat, le mercredi 13 avril à 19:00

Mercredi 13 avril à partir de 20h00 ! La Casa Consolat avec Martin et Valentina, animateurices des ateliers d’écriture du Garage Imaginaire, lançons un cycle de SOIREES LECTURE ET MICRO OUVERT, un mercredi par mois. Le principe est simple : nous ouvrons la soirée par la lecture d’un texte que nous aimons, puis la scène et le micro seront ouverts à quiconque aura envie, à son tour, de partager un texte, un slam, un chant… Il n’est pas nécessaire d’être soi-même l’auteur ou l’autrice du texte lu. Une seule contrainte : il doit être bref (pas plus de 3 minutes). Première session à 20h00-20h45 Deuxième session à 21h30-22h15 Nous voulons des soirées pas guindées, ni coincées, mais sympas et accéssibles ! Alors venez, s’il-vous-plaît, et venez comme vous êtes ! Ce sera aussi l’occasion du décrochage de l’exposition de peinture de Soraya Hamlaoui. Elle passera au micro ouvert nous interpréter quelques unes de ses compositions. Toutes les dates : Mercredi 9 février Mercredi 9 mars Mercredi 13 avril Mercredi 25 mai Mercredi 22 juin Apéro dès 19h Infos pratiques : Mercredi 13 avril 19h-23h30 1 Rue Consolat, 13001 Marseille 20h première session lecture – Prix libre ! Restauration sur place

