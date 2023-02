Lectures et littoral Bibliothèque municipale Ouistreham Catégories d’Évènement: Calvados

Ouistreham

Lectures et littoral Bibliothèque municipale, 1 mars 2023, Ouistreham

2023-03-01 15:00:00 – 2023-03-01 16:30:00

Bibliothèque municipale 5 route de Lion

Ouistreham

Calvados la bbliothèque de Ouistreham vous propose une journée sur le thème de la lecture et du littoral.

Au programme :10h – La mer et les albums – jeune public – bibliothèque municipale15h : départ randonnée jusqu'à la médiathèque d'Hermanville-sur-mer – pour petits et grands – RDV bibliothèque municipale

+33 2 31 97 08 43 https://bibliotheques.caenlamer.fr/caen-la-mer-bibliotheque-de-ouistreham.aspx

