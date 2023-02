Lectures et entretien avec Perrine Le Querrec et Florentine Rey lieu unique (le) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:30 21:00

Gratuit : oui Perrine Le Querrec et Florentine Rey ouvrent le cycle “Poésie et féminisme” avec une soirée de lectures et un entretien avec Cécile Ménanteau. (Aussi en direct sur Yeuse Radio) Qu’elle publie de la poésie, des romans ou des pamphlets, Perrine Le Querrec écrit par chocs successifs, avec une langue puissante, fait parler les silences, exhume la voix des femmes, souvent violentées. L’image et l’archive sont des matériaux essentiels à ses recherches et aux champs d’expérimentation qu’elle traverse en poète. Elle est en résidence à la Maison de la Poésie jusqu’au 20 mars 2023. Poète et traductrice, Florentine Rey est née en 1975. Le mode de vie libre et nomade qu’elle s’est choisi se retranscrit dans sa pensée et son écriture qui se caractérisent par cette liberté et cette indépendance. Ses textes font la part belle à l’imaginaire, la nature, la fantaisie, au féminin. “L’année du pied-de-biche” (Le Castor Astral, 2021), son dernier ouvrage, interroge notre rapport au corps, à l’amour, à l’écologie ou à l’engagement dans une multitude d’images évoquant l’évasion et la rêverie. Elle est en résidence à la Turmelière. En partenariat avec La Turmelière. lieu unique (le) Centre-ville Nantes 44000

