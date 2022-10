Lectures et échanges chez un éditeur

Lectures et échanges chez un éditeur, 23 novembre 2022, . Lectures et échanges chez un éditeur



2022-11-23 16:00:00 – 2022-11-23 17:30:00 EUR 0 0 Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville