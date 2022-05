LECTURES ET CONTES “CAFE BABEL”

2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-11 15:00:00 Lectures et contes

>Lectures d’albums plurilingues, en français, en arabe, en espagnol, en italien, pour faire sonner les histoires dans les langues du monde! >Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

>Durée : 60 mn

>Places limitées à 12 participants Lectures d’albums plurilingues, en français, en arabe, en espagnol, en italien, pour faire sonner les histoires dans les langues du monde ! Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

