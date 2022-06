Lectures et Contes Boiscommun Boiscommun Catégories d’évènement: 45340

Boiscommun 45340 Le jeudi 9 juin les Amis de la bibliothèque de Boiscommun organise une soirée à la bibliothèque.

Une première partie de la soirée sera consacrée à de la musique avec un grand nombre de lecture.

Une deuxième partie de la soirée sera consacrée par de la lecture de conte et d’un buffet ou les participants pourront y contribuer en y apportant un plat salé ou sucré.

