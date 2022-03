LECTURES ET CONCERTS RAP Saint-Paul-et-Valmalle Saint-Paul-et-Valmalle Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Paul-et-Valmalle Hérault Saint-Paul-et-Valmalle Emmanuel Trigano , alias CUTTER , artiste rap, s'empare de textes de littérature de jeunesse pour les faire vivre sur les rythmes et l'élocution du rap, l'une des musiques les plus écoutées des jeunes. Une nouvelle façon d'entendre les mots et les phrases d'ouvrages connus, sous forme de courtes performances rappées, ludiques. +33 4 67 55 19 00

