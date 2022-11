Lectures et chocolats – Histoires qui grelottent… La Guerche-de-Bretagne La Guerche-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Lectures et chocolats – Histoires qui grelottent… La Guerche-de-Bretagne, 21 décembre 2022

2022-12-21 16:00:00 – 2022-12-21 17:20:00

Venez écouter des jolies histoires en compagnie de Céline et Charlotte en dégustant des chocolats de Noël ! Quel programme… À partir de 5 ans. Gratuit, adulte bienvenus !

