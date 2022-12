Lectures et bricolages de Noël Lignières Lignières OT LIGNIERES Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières

Lectures et bricolages de Noël Lignières, 20 décembre 2022

2022-12-20 14:30:00

Cher Lignières A j-5 avant noël laisser la magie opérer en vous immergeant totalement dans cette période de fêtes. Cette après-midi à la bibliothèque permettra à vos enfants de les faire encore patienter… Lectures et bricolages de noël à partir de 4 ans sans inscription. +33 2 48 60 20 84 PIXABAY

