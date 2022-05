Lectures érotiques à Parade, 13 mai 2022, .

Lectures érotiques à Parade

2022-05-13 19:30:00 – 2022-05-13 22:00:00

Nous sommes impatient.e.s de vous faire découvrir le monde érotique de Charlie : entre lectures de littérature érotique et échanges autour de la sexualité, on va parler CULture et sexualité sans tabou, ni pudeur. Pour découvrir les podcasts des lectures érotiques de Charlie F, c’est ici.



On se retrouve le vendredi 13 mai et jeudi 2 juin pour 2 soirées découverte de la littérature érotique et une lecture publique (à partir de 19h30). Le jeudi 23 juin pour une conférence/échange sur l’histoire de la masturbation et des sextoys avec une vente publique (à partir de 19h30).



Buvette et snacking par OPUTAIN sur place.

Tarif : adhésion à l’association 1€ prix libre, et lectures au chapeau.

Soirée pour les +18 ans.

Parade a concocté pour vous 3 soirées avec Charlie F, podcasteuse érotique et blogueuse seXo.

Nous sommes impatient.e.s de vous faire découvrir le monde érotique de Charlie : entre lectures de littérature érotique et échanges autour de la sexualité, on va parler CULture et sexualité sans tabou, ni pudeur. Pour découvrir les podcasts des lectures érotiques de Charlie F, c’est ici.



On se retrouve le vendredi 13 mai et jeudi 2 juin pour 2 soirées découverte de la littérature érotique et une lecture publique (à partir de 19h30). Le jeudi 23 juin pour une conférence/échange sur l’histoire de la masturbation et des sextoys avec une vente publique (à partir de 19h30).



Buvette et snacking par OPUTAIN sur place.

Tarif : adhésion à l’association 1€ prix libre, et lectures au chapeau.

Soirée pour les +18 ans.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par