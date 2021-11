Alluy Collège Champ de la Porte Alluy, Nièvre Lectures épicées Collège Champ de la Porte Alluy Catégories d’évènement: Alluy

Dans le cadre de plusieurs projets lecture, une bénévole et la documentaliste feront des lectures de contes sous forme de mise en scène dans le cadre du dispositif 1,2,3 albums. Les élèves seront ensuite formés à cette même lecture pour les dispenser à l’école primaire et à l’EHPAD. Lectures théâtralisées de contes devant un public scolaire Collège Champ de la Porte 86 route de Châtillon-en-Bazois 58340 Cercy-la-Tour Alluy Nièvre

