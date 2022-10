LECTURES EN PYJAMA – LIGNAN SUR ORB – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES, 29 octobre 2022, .

LECTURES EN PYJAMA – LIGNAN SUR ORB – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES



2022-10-29 19:45:00 19:45:00 – 2022-10-29

Prends ton coussin et ton doudou et viens frissonner avec nous en écoutant ces histoires de monstres et de sorcières !

Sur inscription de 18 mois à 5 ans.

Prends ton coussin et ton doudou et viens frissonner avec nous en écoutant ces histoires de monstres et de sorcières !

Sur inscription de 18 mois à 5 ans.

dernière mise à jour : 2022-10-17 par