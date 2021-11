Saverne Bibliothèque Municipale de Saverne Bas-Rhin, Saverne Lectures en pyjama : l’heure des câlins Bibliothèque Municipale de Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bibliothèque Municipale de Saverne, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Les tout-petits sont invités avec leurs parents à venir écouter des histoires. Doudous conseillés, pyjamas appréciés, tétines et couettes acceptées !

jauge de 30 personnes maximum

L'heure des calins, lectures en pyjama pour les tout-petits Bibliothèque Municipale de Saverne 12 rue des Eglises 67700 Saverne

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

