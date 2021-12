Caracas Lycee Francais de Caracas - Colegio Francia Caracas, Municipio Sucre Lectures en pyjama et parcours de lecture Lycee Francais de Caracas – Colegio Francia Caracas Catégories d’évènement: Caracas

Municipio Sucre

Lectures en pyjama et parcours de lecture Lycee Francais de Caracas – Colegio Francia, 20 janvier 2022, Caracas. Lectures en pyjama et parcours de lecture

Lycee Francais de Caracas – Colegio Francia, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:30

Des groupes d’élèves sont constitués et sont invités à réaliser un parcours de lecture pré-établi. Les enseignants animent et mettent en scène leurs lectures. Chaque groupe assiste à environ 7 lectures.

l’enfant doit être élève du lycée français de Caracas et accompagné d’au moins un de ses parents pour participer

Parcours de lecture destiné aux élèves de 2 à 11 ans Lycee Francais de Caracas – Colegio Francia Avenida d campo claro 1071 Caracas Caracas Sector Campo Claro Municipio Sucre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:30:00 2022-01-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Caracas, Municipio Sucre Autres Lieu Lycee Francais de Caracas - Colegio Francia Adresse Avenida d campo claro 1071 Caracas Ville Caracas lieuville Lycee Francais de Caracas - Colegio Francia Caracas