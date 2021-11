Saint-Pierre-des-Corps Crèche de Saint-Pierre-des-Corps Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Lectures en pyjama Crèche de Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps

Lectures en pyjama Crèche de Saint-Pierre-des-Corps, 20 janvier 2022, Saint-Pierre-des-Corps. Lectures en pyjama

le jeudi 20 janvier 2022 à Crèche de Saint-Pierre-des-Corps

Les parents des enfants accueillis à la crèche (fédération ACHILL ACEPP) sont invités à emmener les enfants en pyjama. Un décor plein de douceur et une lumière tamisée pour profiter d’une belle matinée d’hiver au chaud sous les couettes… prolongement d’une nuit où les petites oreilles des enfants seront bercées par des albums jeunesse. Les parents sont conviés pour profiter des plaids, des chocolats chauds, et partager un temps convivial avec les enfants et les professionnelles (elles aussi vêtues de leur plus beau pyjama !)

Ouvert aux parents des enfants accueillis à Méli-Mélo

Tous en pyjama pour profiter des beaux albums jeunesses sous des plaids dans une tente. Cocooning assuré ! Crèche de Saint-Pierre-des-Corps 200 avenue Jean Bonnin 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps Rabaterie Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T09:00:00 2022-01-20T09:30:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Pierre-des-Corps Autres Lieu Crèche de Saint-Pierre-des-Corps Adresse 200 avenue Jean Bonnin 37700 Saint-Pierre-des-Corps Ville Saint-Pierre-des-Corps lieuville Crèche de Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps