Centre Richard Lenoir, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Madame Hiboux t’a préparé des histoires toutes douces pour bien commencer la journée. Tu peux même venir en pyjama ! Les doudous, tétines… sont invités aussi, évidemment. On t’offre le petit déjeuner pour que le réveil soit complet. Pyjama party Centre Richard Lenoir Rue Richard Lenoir 14310 Villers-Bocage Villers-Bocage Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T10:45:00

