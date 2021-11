Saint-Alban Bibliothèque Saint-Alban Haute-Garonne, Saint-Alban Lectures en pyjama Bibliothèque Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bibliothèque Saint-Alban, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30

**Venez écouter des histoires en famille et en pyjama ! Doudous acceptés !** Ce soir là à la bibliothèque, les enfants, les parents, pouront s’installer confortablement, bien au chaud, pour écouter des histoires d’amour avant d’aller se coucher. Les rêves promettent d’être doux…

Prévoir sa couverture ou son plaid

Bibliothèque Saint-Alban 2 rue Salgareda 31140 Saint-Alban Saint-Alban Haute-Garonne

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T21:00:00

