Saint-Christoly-de-Blaye Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye Lectures en pyjama Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-de-Blaye

Lectures en pyjama Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye, 22 janvier 2022, Saint-Christoly-de-Blaye. Lectures en pyjama

Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

La conteuse Mme Saperlipopette sera présente à la bibliothèque pour une soirée pyjama. Rendez-vous à 20h avec vos plus beaux pyjamas et autres accessoires (chaussons, oreillers et couvertures) pour une soirée magique. Mme Saperlipopette vient avec ses plus belles histoires. N’oubliez pas votre pyjama et autres accessoires (chaussons, oreillers, couverture). Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye 1 place de l’église 33920 Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Christoly-de-Blaye Autres Lieu Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye Adresse 1 place de l'église 33920 Saint-Christoly-de-Blaye Ville Saint-Christoly-de-Blaye lieuville Bibliothèque Municipale de Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye