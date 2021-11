Cléon-d'Andran Bibliothèque municipale de Cléon-d'Andran Cléon-d'Andran, Drôme Lectures en pyjama Bibliothèque municipale de Cléon-d’Andran Cléon-d'Andran Catégories d’évènement: Cléon-d'Andran

le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Lectures en pyjama pour jeune public de 7 à 10 ans. Lectures de textes choisis sur le thème de l’amour en partenariat avec le périscolaire du village dont l’animatrice aura fait travailler les enfants concernés sur la thématique » Dessine-moi l’Amour ! » Cette implication et collaboration permettront de tisser des liens avec des enfants qui vont découvrir l’univers et la magie des livres en passant la porte d’une bibliothèque.

Réservation recommandée, nombre de places limitées

En pyjama, bien confortablement installés, laissez vous emporter ! Bibliothèque municipale de Cléon-d’Andran 25 impasse de la Mare 26450 Cléon-d’Andran Cléon-d’Andran Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:15:00

