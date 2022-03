Lectures en public MÉDIATHÈQUE Auterive Catégories d’évènement: Auterive

* Vous avez aimé un texte ? * Vous souhaitez le faire découvrir ? * Venez le lire en public ;) Au 2ème étage de la médiathèque. C’est ouvert à tous, venez lire ou écouter…

Entrée libre et gratuite sur les horaires d’ouverture.

MÉDIATHÈQUE 780 Route d'Espagne 31190 AUTERIVE Auterive Haute-Garonne

