CDI Lycée Félix Esclangon, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:00 Les Nuits de la Lecture est une proposition des “Nocturnes de l’Internat au CDI”. Au programme, des lectures sous la couette sur fond de musique jouée en live par les élèves musiciens du Lycée. CDI Lycée Félix Esclangon Boulevard Martin Bret 04100 Manosque Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T22:00:00

