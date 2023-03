Lectures en musique autour d’Apollon au combat d’Antoine Bourdelle Musée Bourdelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le dimanche 19 mars 2023

de 16h00 à 16h30

Le dimanche 19 mars 2023

de 14h30 à 15h00

Le samedi 18 mars 2023

de 15h00 à 15h30

. gratuit

Redécouvrez le musée Bourdelle à travers des lectures en musique des textes du sculpteur autour de son chef-d’oeuvre « Apollon au combat ». Pour célébrer la réouverture du musée Bourdelle et l’inauguration du nouveau parcours des collections permanentes, le public est convié à la découverte du manuscrit testamentaire d’Antoine Bourdelle. Interprété par le comédien et metteur en scène Emmanuel Houzé et le violoniste Bartu Elci-Ozsoy, les textes inspirés du sculpteur autour du chef-d’oeuvre Apollon au combat révèlent toute la portée de ce manifeste moderne. Interprétation et mise en scène : Emmanuel Houzé Violon : Bartu Elci-Ozsoy Costumes : Clément Desoutter Dans l’atelier de sculpture – Durée : 30 minutes environ Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Contact : https://www.bourdelle.paris.fr/fr/lectures-en-musique-autour-dapollon-au-combat-samedi-18-mars-et-dimanche-19-mars 0184821455 eppm-bourdelle.reservations@paris.fr https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=102016050721>mStepTracking=true

(c) musée Bourdelle Antoine Bourdelle Apollon au combat

