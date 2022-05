Lectures en Kamishibaï Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Ludivine vous fait découvrir cette technique originale de conte qui utilise des images défilantes en papier dans un petit théâtre de bois. Le samedi 18 Juin, de 10H30 à 11H15 / Thème : Les animaux A partir de 3 ans – Accompagnateur exigé Gratuit, sur inscription Médiathèque Madeleine Odent

