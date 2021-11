Bresles Bresles Bresles, Oise Lectures en Kamishibai Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Bresles Oise Bresles Ludivine vous fait découvrir cette technique originale de conte qui utilise des images défilantes en papier dans un petit théâtre de bois. À partir de 3 ans. Médiathèque Madeleine-Odent (5 ter, rue de l’Herbier)

