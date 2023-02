LECTURES EN FORÊT Bibliothèque municipale de Soucht – mairie Soucht Soucht Catégories d’Évènement: Moselle

LECTURES EN FORÊT Bibliothèque municipale de Soucht – mairie, 22 mars 2023, Soucht

Moselle Soucht Partons en forêt pour des lectures, contes et autres histoires de ce lieu fascinant. RDV à la bibliothèque. Tout public dès 4 ans. Sur inscription. biblio.soucht@gmail.com +33 3 87 96 88 25 Bibliothèque municipale de Soucht – mairie 9 rue du Kammerfelsen Soucht

