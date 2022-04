Lectures en Cotentin – “La mer”, par Pierre AUSSEDAT Saint-Sauveur-le-Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Catégories d’évènement: Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Le collectif LECTURES EN COTENTIN vous convie à partager un moment unique, une lecture de “La mer”, par l’acteur et amoureux des mots, Pierre AUSSEDAT. La photographe MICHKA exposera à cette occasion ses œuvres, pour parfaire ce rendez-vous poétique. Rendez-vous le samedi 23 juillet, 20h00, à la Maison natale de Barbey d’Aurevilly, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le rendez-vous est donné directement sur le lieu de l’événement. Evénement organisé par l’association Lectures en Cotentin. Le collectif LECTURES EN COTENTIN vous convie à partager un moment unique, une lecture de “La mer”, par l’acteur et amoureux des mots, Pierre AUSSEDAT. La photographe MICHKA exposera à cette occasion ses œuvres, pour parfaire ce rendez-vous… reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Le collectif LECTURES EN COTENTIN vous convie à partager un moment unique, une lecture de “La mer”, par l’acteur et amoureux des mots, Pierre AUSSEDAT. La photographe MICHKA exposera à cette occasion ses œuvres, pour parfaire ce rendez-vous poétique. Rendez-vous le samedi 23 juillet, 20h00, à la Maison natale de Barbey d’Aurevilly, à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Le rendez-vous est donné directement sur le lieu de l’événement. Evénement organisé par l’association Lectures en Cotentin. D15 15 rue de la gare Saint-Sauveur-le-Vicomte

