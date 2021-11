Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130, Cherbourg-en-Cotentin Lectures en Cotentin – “La mer”, par Pierre AUSSEDAT Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: 50130

Cherbourg-en-Cotentin 50130 Pour sa seconde édition, LECTURES EN COTENTIN inaugure la saison 2022 par une lecture de “la mer”, par Monsieur Pierre AUSSEDAT, comédien amoureux des mots. Venez partager un moment unique ! La soirée aura lieu le samedi 23 avril, à 20h00, au Café du Théâtre de Cherbourg-en-Cotentin. Evénement organisé par l’association Lectures en Cotentin.

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/

